Элиста, , 23:01 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 69 человек, выздоровели после COVID-19 52 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 22 ноября.

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В настоящее время лечение в стационарах проходят 527 человек, из них в тяжёлом состоянии находятся 19 пациентов. На самоизоляцию отправлено 4 тыс. 250 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 11 тыс. 42 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 8 тыс. 589 пациентов, 128 человек скончались.