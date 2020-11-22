Париж, , 22:55 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 13 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 ноября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 13 157 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 140 208.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции составляет 48 732.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 22 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Читайте также: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 386 человек