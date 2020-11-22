Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Студия Insomniac Games добавила в игру Marvel’s Spider-Man возможность переноса сохраненного игрового процесса с консоли PlayStation 4 на PlayStation 5. Об этом компания сообщила 22 ноября на своей странице в Twitter.

Разработчики также напомнили геймерам, что кроме этой функции обновление добавило в версию игры для PS4 три новых костюма Человека-паука. Глава сообщества компании Джеймс Стивенсон указал на то, что перенос сохранений они могут сделать именно в версии игры для PS4. В ином случае ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) не будет видеть эти файлы.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1330529746413883392

Ранее геймеры обратили внимание, что в игре Spider-Man: Miles Morales (релиз состоялся 12 ноября 2020 года) отсутствует такой важный символ Нью-Йорка как небоскрёб Крайслер-билдинг. Insomniac Games пояснила, что ей не удалось заключить соответствующее соглашение с владельцами здания.

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