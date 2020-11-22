Лондон, , 22:08 — REGNUM В Великобритании за последние сутки от COVID-19 умерли 398 человек, а суммарное количество летальных исходов в стране от данного заболевания на данный момент составляет 55 024. Об этом свидетельствуют обнародованные 22 ноября на сайте правительственной информации данные.

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Также сообщается, что за минувшие 24 часа на территории страны было выявлено более 18,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся коронавирусом в Британии составляет более 1,5 млн.

Напомним, сутками ранее на территории Великобритании было выявлено 19,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что в Великобритании власти обсуждают возможность введения так называемых «паспортов здоровья» для тех, кто вакцинировался против SARS-CoV-2.

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