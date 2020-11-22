Москва, , 21:54 — REGNUM Заявление специального посланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвида Набарро о том, что существует опасность третьей волны SARC-CoV-2 в Европе в 2021 году, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 22 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Живу в закрытом городе, 80 тыс. населения, мы еще никак с первой волной не можем покончить, а нам уже третью предлагают, каждый день по 80−120 человек. Ходим в намордниках, уже собаки на нас подозрительно смотрят», — пишет Олюшка С.

По мнению некоторых пользователей, ВОЗ полностью себя дискредитировала тем, что так и не смогла повлиять на ситуацию с первой и второй волной коронавируса. Они считают, что существование данной организации потеряло свой смысл.

«Вообще, довольно странно. Всемирная организация здравоохранения ждет третью волну ковида. То есть с первой и второй она не справилась и не нашла способов решения этой проблемы. Тогда какой вообще смысл от этой шарашкиной конторы. Повторись сейчас сценарий с черной оспой, от человечества при нынешнем уровне коммуникаций остались бы единичные экземпляры», — считает пользователь «ххх».

Многие пользователи оказались возмущены тем, что им приходится сидеть на самоизоляции, а ВОЗ пророчит скорое возникновение следующей волны коронавируса. Они считают, что меры по борьбе с пандемией не являются правильными.

«Объясните пожалуйста мне…, мы сидели на самоизоляции и тогда говорили, что просто происходит ужас: 8 тыс заболевших в день. А сейчас 24 тыс. и ни чего особо не произошло», — пишет Вадим А.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что ВОЗ говорит не о третьей волне коронавируса, а, на самом деле, о вечной пандемии. Они заявляют, что попросту устали от положения дел в мире.

«Хватит. Мы уже всё поняли. Этих волн будет не 20 и не 30. А пожизненно. Заканчивайте балалайку», — написала Вероника Р.

Напомним, 22 ноября специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро предупредил об опасности возникновения третьей волны коронавируса в Европе в 2021 году.