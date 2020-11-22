Москва, , 21:44 — REGNUM Заявление директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой о том, что в 2021 году ресурсоснабжающие компании, вероятно, будут лоббировать повышение тарифов на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году, что, в свою очередь, приведёт к росту стоимости услуг ЖКХ, возмутило пользователей интернета. Пользователи оставили свои комментарии 22 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Ещё ни разу никакие эксперты не объяснили нам из чего складываются такие тарифы. Если верить бывшему главе ФАС, тарифы ЖКХ завышены в 3 раза. Так какого … их постоянно ещё повышают? Никто не потрудился нам доказать. Просто опустошают карманы граждан и всё», — пишет Лена Д.

Многие комментаторы отметили, что рост тарифов на услуги ЖКХ уже сильно опережает рост зарплат у граждан России. Если данная тенденция продолжится, то люди попросту не смогут оплачивать данные услуги, считают они.

«Они могут поднять хоть в 10 — 100 раз только есть одно но: с чего они взяли, что люди смогут и захотят платить? Заработная плата не растёт от слова совсем. Денежек хватает только на проезд, еду, туалетную бумагу, скинуться на профсоюз, детям на мороженку, конфетку, игрушку, и на платное школьное питание. С каких бобов я должен платить больше за ЖКХ если зарплата не растет и не улучшается качество услуг ЖКХ?», — задаётся вопросом Фёдор В.

Другие указали на то, что рост тарифов ЖКХ не требует каких-либо прогнозов. Они уверены, что это произойдёт в любом случае.

«Вот прямо новость века. Два раза в год повышают тарифы. Ощущение, что только на квартплату работаем. У меня у мужа зарплата за 10 лет выросла на 700 р. всего. А квартплату на 4 т.р.», — пишет пользователь Надежда.

Некоторые пользователи оказались крайне возмущены данной новостью. Они считают, что сложившееся положение дел является несправедливым и требует серьёзнейшей коррекции.

«Никогда такого не было и вот внезапно «после Нового Года всё подорожает». Вот интересно, зарплаты у обычных работников ресурсодобывающих контор не растут, а тарифы почему-то лезут вверх. Куда уходят дополнительные прибыли?», — написал «Вячеслав Бо».

Напомним, 22 ноября директор Организации народного контроля Наталья Чернышева заявила о том, что в 2021 году ресурсоснабжающие компании, вероятно, будут лоббировать повышение тарифов на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году, что, в свою очередь, приведёт к росту стоимости услуг ЖКХ.