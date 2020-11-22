Санкт-Петербург, , 21:45 — REGNUM В Петербурге открылись основные городские открытые катки. Правительство города ввело дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, так что этой зимой им придется работать по новым правилам.

Вид на Финский залив на территории ледового катка Каток у Моря» в Севкабеле Дарья Драй © ИА REGNUM

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Каток в общественном пространстве «Севкабель» на Васильевском острове, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, по выходным одновременно собирает порядка 300 посетителей. В связи с тем, что на 10 кв. метров ледовой площади можно пускать не более одного человека, а весь каток на берегу Финского залива занимает 2100 кв. метров, число билетов на сеанс придется ограничить 210 единицами.

В тестовом режиме каток работал всю неделю, из-за теплой погоды иногда закрывался, но официальное открытие состоялось в субботу, 21 ноября.

Большого ажиотажа он пока не вызвал, вероятно, из-за напряженной ситуации с коронавирусом: очереди на вход и к кассам корреспондентом ИА REGNUM не были замечены, а на поле одновременно катались не более сотни посетителей.

Открытые катки подверглись гораздо меньшим ограничениям, чем закрытые, однако даже им придется отказаться от общих раздевалок. В «Севкабеле» пока переформатировали свою, разрешив пользоваться скамейками только в шахматном порядке — ради соблюдения дистанции.

Наклейки с маркировкой социальной дистанции в 1,5 метра также разместили в районе катка. Все сотрудники работают в масках, на входе измеряют посетителям температуру бесконтактным термометром, в случае необходимости у персонала можно получить одноразовые маски бесплатно.

Кататься в масках на открытом воздухе новые правила не обязывают, однако некоторые особо осторожные петербуржцы всё равно предпочли именно так защитить себя.

Открытый каток в общественном пространстве «Новая Голландия», который тоже пользуется популярностью у петербуржцев, также переформатирует работу из-за новых правил. Он открылся еще 14 ноября и проработает до середины марта. Билеты можно будет приобрести онлайн, их также будет ограниченное количество — только 200 штук на сеанс, ведь площадь льда составляет 2 тыс. кв. метров.

Допускать посетителей в зону проката коньков и камер хранения будут только в маске. Если у гостя ее нет, он сможет купить ее в инфоцентре. Переобуться можно в расположенной вокруг ледового поля галерее со скамейками, а обувь сдать в камеру хранения. Обещают, что лёд не растает даже при 10 градусах тепла.

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А вот на традиционной Рождественской ярмарке в центре Петербурга, которая тоже прославилась своими катком и каруселью, в этот раз их открывать не будут: слишком много посетителей они собирали. Ярмарка откроется 19 декабря на Манежной площади и Малой Садовой улице и будет работать до 14 января 2021 года.

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