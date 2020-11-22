Москва, , 21:26 — REGNUM Заявление пресс-службы Рособрнадзора о том, что итоговое сочинение в России для учащихся 11-х классов состоится не ранее 5 апреля 2021 года, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 22 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Как ученик 11 класса, даже не знаю, как реагировать. Вроде хорошо. Но пользы никакой. Зачем перенесли? Нервы трепать ближе к ЕГЭ. Легче было бы сейчас», — считает Алексей Н.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что данное решение не является плохим. По их видению, главное — это обеспечить безопасность детей в период пандемии коронавируса, а то, когда им сдавать итоговое сочинение — дело второстепенное.

«По мне так мера разумная — ничего не поменяется с того, что школьники на какой-то месяц позже напишут это сочинение. Проводить его в онлайн — весьма проблематично: никто не гарантирует, что рядом не будут сидеть мама и репетитор. А вот ведомства пусть подготовят точные инструкции — как организовать сочинение и собеседование так, чтобы минимизировать риски заражения», — написала Ася Л.

Другие считают, что решение Рособрнадзора не является верным. Нашлись также и те, кто пришёл к выводу, что ЕГЭ и ОГЭ необходимо отметить. Пользователи отмечают, что их дети чувствуют себя лучше, если не проходят подобную форму экзамена.

«Отменить эти … ОГЭ и ЕГЭ, детям настолько голову … еще и жути нагоняют, что они забывают программу начального класса. А еще учителя сами говорят не скрывая, что 11 класс для них важнее, чем 9 кл. Еще могут упрекнуть, зачем его предмет выбрал? Нам повезло в этом году, ОГЭ отменили, в колледж поступили. Оценки намного лучше, чем в школе. И у ребенка самооценка повысилась», — написала пользователь Vika.

Напомним, 20 ноября в пресс-службе Рособрнадзора сообщили о том, что итоговое сочинение в России для учащихся 11-х классов состоится не ранее 5 апреля 2021 года.