Москва, , 20:57 — REGNUM Заявление основателя Microsoft Билла Гейтса о том, что человечество в ближайшем будущем ждёт появление новой пандемии, вызвало негативную реакцию в сети. Пользователи выразили мнение 22 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Ему, как тому, кто вкладывает в это огромные деньги, лучше всех знать время начала новой пандемии», — написал пользователь Александр.

Многие комментаторы пришли к выводу, что вирусами и пандемиями занимаются бизнесмены и чиновники, а не вирусологи и учёные. Сложившаяся ситуация не кажется гражданам справедливой и правильной.

«О пандемиях и способах борьбы с ними известно Биллу Гейтсу… и другим, кто врачами не являются. Возникают смутные сомнения, а откуда им это известно? Кто обычно знает наперёд о событиях в скором будущем? Ясновидящие и те, кто эти события планирует осуществить», — пишет пользователь Сергей.

Некоторые пользователи решили, что следующая пандемия не будет воспринята населением государств так, как пандемия коронавируса. По их видению, у людей попросту лопнет терпение.

«Можно предсказать более точно, что если его прогноз сбудется, то для Гейтса эта пандемия станет последней, потому что, с народом в такие игры опасно играть», — написал пользователь Person.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что вмешательство в природу и является причиной возникновения различных эпидемий на Земле. Они призвали отказаться от тех методов борьбы с пандемией, которые сейчас принимаются.

«Вот они уже предрекают! Все правильно! Задуши один вирус, появится другой. Задуши второй, будет третий! Грипп задушили — цепная реакция пошла и будет дальше идти, пока не прекратится вакцинация от вирусов! Нельзя вмешиваться в природу! В ней все сбалансировано!», — считает Дмитрий И.

Напомним, 22 ноября основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество может столкнуться с новой пандемии в ближайшем будущем.