Москва, , 20:38 — REGNUM В российских регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов в ближайшее время прогнозируется аномальное потепление, которое связано «с переносом воздушных масс с запада на восток». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд журналистам ТАСС.

По его словам, в Северо-Западном федеральном округе температура воздуха будет выше нормы на 4−7 градусов, а в Центральном федеральном округе — на 2−4 градуса.

Руководитель Гидрометцентра РФ добавил, что температура около нормы или на один градус ниже будет наблюдаться в течение недели в регионах центрального Черноземья, а также в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что вечером 22 ноября в Москве ожидаются снегопад и усиление ветра до 15−17 м/с.

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