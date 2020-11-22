Салехард, , 20:31 — REGNUM На Ямале к 22 ноября умерли ещё четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Они скончались в больницах Ноябрьска и Надыма. У них были хронические заболевания сосудов, сердца и лёгких.

«Течение инфекции оказалось тяжёлым, интенсивная терапия, к сожалению, не помогла», — отмечает глава оперштаба Ямало-Ненецкого АО Татьяна Бучкова.

Всего в регионе умерли уже 234 человека с COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в автономном округе выявили 24 772 носителя коронавируса.