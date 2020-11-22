Челябинск, , 20:23 — REGNUM В новой инфекционной больнице под Челябинском оперативно устранили последствия подтопления. Об этом сообщает областной минздрав.

«Ущерба для здания нет, была затронута минимальная площадь в нескольких помещениях», — отметили в министерстве. По словам чиновников, больница работает в обычном режиме. На оказании пациентам медпомощи подтопление не отразилось.

Как сообщало ИА REGNUM, потоп возник ночью. Напомним, больница была открыта в начале ноября. В ней проходят лечение пациенты с коронавирусом.

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