Женева, Швейцария, , 19:46 — REGNUM Количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 во всем мире за минувшие сутки превысило 604 тыс. Об этом сообщает 22 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, всего в мире выявлено уже 57 882 183 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки от COVID-19 в мире скончались 9 237 человек, а общее число подтверждённых летальных случаев от данного заболевания достигло 1 377 395.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 641 тыс. выявленных инфицированных SARS-CoV-2 и 11 752 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября университет Джонса Хопкинса сообщил, что общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 58 миллионов.

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