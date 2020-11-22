Москва, , 19:50 — REGNUM Заявление помощника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Роберта О'Брайена о том, что Вашингтон больше не является участником Договора по открытому небу (ДОН), вызвало бурную реакцию в сети. Пользователи оставили свои комментарии 22 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Ну, при здравом размышлении США от выхода из ДОН ничего не теряют, т.к. всю информацию они будут получать от других участников договора, а вот наши над штатами летать уже не смогут», — пишет пользователь «HHHH».

Многие комментаторы пришли к выводу, что США своим поступком показали свою сущность. Они уверены, что таким образом Соединённые Штаты характеризуют себя, как государство, которое не держит слово и готово наплевать на любые договорённости.

«Был ли толк от совместных облетов вражеских территорий большой вопрос, а то, что янки выскочили из договора и остались при своих интересах, лишний раз характеризует их как очень опасных и хитроумных вероятных противников. Надо и нам прекращать официальную утечку информации через оставшихся в договоре американских друзей и выходить из него, много не потеряем», — считает пользователь Владимир.

Часть пользователей пришли к выводу, что ничего удивительного в выходе США из договора по открытому небу нет. Они считают, что Вашингтон уже многократно нарушал любые договорённости исходя из своих интересов.

«А когда вообще США следовали пунктам договора? Они много чего наобещали коренным жителям «своей» страны, выполнили хоть что-то из обещанного? Они много кому много чего обещают, но хоть когда-то дело заходило дальше обещаний?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Театр Абсурда».

По мнению некоторых пользователей, Российской Федерации необходимо незамедлительно совершить зеркальный акт и выйти из данного договора, ведь, с выходом из него США, по-сути, теряется любой смысл его существования.

«России, наверное, необходимо сделать зеркальный ответ на выход США из Договора (ДОН). Так как, другие страны участники Договора, не являются гарантами соблюдения оборонных интересов России согласно данному документу. В сегодняшних международных отношениях, связанных многосторонними соглашениями, гарантий на соблюдение всех позиций этих договоренностей никто дать не может. Доверие, это важнейший аспект таких договоренностей. И Россия их всегда придерживалась. К сожалению, как показала международная практика, не все государства способны на это», — пишет Александр А.

Напомним, 22 ноября помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон больше не является участником Договора пот открытому небу.