Минск, , 19:19 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали более 250 митингующих в Минске и других городах Белоруссии. Об этом 22 ноября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

По информации правозащитников, всего в Белоруссии были задержаны 262 участника акций протеста, которые выступали против итогов президентских выборов в стране. Большинство из них были задержаны в Минске.

Отмечается, что стражи порядка некоторых активистов из числа задержанных уже отпустили.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября в Минске и других городах Белоруссии проходят очередные акции протеста недовольных действующей властью.

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