Женева, Швейцария, , 19:02 — REGNUM Третья волна эпидемии SARC-CoV-2 в странах Европы, в случае если не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с коронавирусом, может начаться уже в начале 2021 года. Об этом сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью швейцарской издательской группе CH Media.

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По его словам, европейским странам, которым удалось взять под контроль первую волну, не удалось предотвратить вторую. Набарро добавил, что отсутствие должной подготовки к новой волне пандемии в летние месяцы является главной причиной вспышки.

По мнению эксперта, уже в начале 2021 г. в Европу придет третья волна, если не создать вовремя необходимую инфраструктуру. Набарро считает, что у добившихся успехов в борьбе с коронавирусом восточноазиатских стран есть чему поучиться государствам Европы.

«Если они (страны Европы — прим. ИА REGNUM) не построят необходимую инфраструктуру … будет третья волна», — отметил специальный посланник ВОЗ.

Интервью Набарро опубликовано в газете Badener Tagblatt.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября в университете Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики, сообщили, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 млн.

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