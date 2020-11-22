Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Очередное обновление «прошивки» PlayStation 5 добавит важную функцию. Об этом 22 ноября сообщил портал Screen Rant.

Речь идёт о такой специализированной функций для оптимизации игр как «переменная частота обновления» или VRR. Благодаря ей телевизор выставляет частоту обновления экрана в соответствии с частотой кадров, которую выдаёт консоль или ПК.

Таким образом, после релиза обновления (к сожалению, пока Sony не назвала конкретных сроков) обладатели телевизоров, поддерживающих VRR, смогут включить функцию, которая аппаратно уже реализована в PS5 при подключении по кабелю HDMI 2.1.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony исправила серьёзную ошибку работы PlayStation 5. Разработчики исправили сбой, который приводил к тому, что загрузки игр ставились в «бесконечную» очередь.

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