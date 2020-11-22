Калуга, , 18:10 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 140 человек за последние сутки, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 142 подтверждённых случаев.

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В сообщении штаба говорится, что всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 14 тыс. 858 человек, 2 тыс. 754 человек находятся на лечении, 11 тыс. 999 человек выздоровели, 105 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (703), в Обнинске (413), в Боровском районе (272) и в Людиновском районе (184).

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