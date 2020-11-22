Берн, , 17:43 — REGNUM Компания Logitech представила новую беспроводную игровую мышь PRO X Superlight. Публикация была размещена 22 ноября на Twitter-странице компании.

Производитель сообщил, что устройство получило фирменный датчик HERO 25K опоры из тефлона, позволяющие снизить трение до минимума. Она весит лишь 63 грамма и работает на частоте 2,4 Ггц. В продажу мышь поступит 3 декабря 2020 года, в США её цена составит $149,99.

https://twitter.com/LogitechG/status/1330269793446932480

Ранее Logitech заявила, что HERO 25K является первым в мире сенсором для оптических мышей, который позволяет отслеживать движения на «субмикронном уровне». PRO X Superlight будет поставляться в двух цветовых вариантах: черном и белом.

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