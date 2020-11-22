Варшава, , 17:26 — REGNUM В момент релиза игра Cyberpunk 2077 не будет поддерживать технологию трассировки лучей (RTX) на видеокартах AMD. Об этом 22 ноября сообщил портал Game Rant.

Соответствующее заявление сделал руководитель глобального сообщества CD Projekt Red Марцин Момот, ответив на комментарий одного из пользователей Twitter. Пока нет информации о том, почему разработчики CD Projekt Red решили поступить таким образом.

Автор статьи предположил, что, возможно, студия заключила с Nvidia маркетинговое соглашение, из-за чего в момент релиза функция RTX в Cyberpunk 2077 будет работать только на видеокартах этой компании.

https://twitter.com/valiantfury_/status/1329816824645607424

Ранее разработчики Cyberpunk 2077 выложили в сеть дополнительную информацию о системных требованиях ПК-версии игры, в т.ч. требованиях к её запуску с включенной функцией RTX. В публикации они упомянули только видеокарты Nvidia.

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