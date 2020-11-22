Женева, Швейцария, , 17:21 — REGNUM В Европе в начале следующего года может произойти третья волна коронавирусной инфекцией, если не будет построена необходимая инфраструктура для борьбы с COVID-19. Об этом сообщил специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро.

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По его словам, европейские страны упустили возможность построить необходимую инфраструктуру для борьбы с инфекцией этим летом, после того, как ими была взята под контроль первая волна.

«А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — сказал он в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день основная стратегия человечества в борьбе с пандемией коронавируса — это массовая вакцинация населения. В мире разработано более десяти вакцин против SARS-CoV-2, первой была российская вакцина «Спутник V». Однако в большинстве стран вакцинация является добровольной, и граждане могут от неё отказаться.

Ранее власти Великобритании власти обсуждают возможность введения так называемых «паспортов здоровья» для тех, кто вакцинировался против коронавируса SARS-CoV-2. Это можно расценивать как меру, побуждающую привиться от коронавируса.

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