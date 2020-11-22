Москва, , 17:08 — REGNUM В Москве вечером 22 ноября ожидаются снегопад и усиление ветра до 15−17 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Наиболее заметные осадки прогнозируются сегодня во второй половине дня, преимущественно в виде снега, — цитирует его ТАСС. — Кроме того, ожидается усиление ветра до 15−17 м/с, что приведет к метели».

Вильфанд также уточнил, что высота снежного покрова в столице может увеличиться на пять сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в аэропортах Москвы было отменено и задержано десять авиарейсов.

Отметим, 21 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что циклон «Сара», который принесет в столицу РФ сильный снегопад, обрушится в ближайшее время.