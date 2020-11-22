Москва, , 16:59 — REGNUM Меньше, чем западные аналоги, будет стоить российская вакцина от SARC-CoV-2. Об этом 22 ноября сообщается в официальном аккаунте «Спутника V» в соцсети Twitter.

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В сообщении говорится, что анонсированная стоимость разработанных компаниями Pfizer и Moderna вакцин составляет $19,50 и $25—37 за дозу соответственно.

При этом отмечается, что применять вакцины данных компаний необходимо дважды, поэтому реальная стоимость препарата Pfizer составит около $39, а за вакцину Moderna надо будет заплатить около $50-$74.

Отмечается, что цена российской вакцины «Спутник V» от SARC-CoV-2 будет намного ниже.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что массовая вакцинация от SARC-CoV-2 окажет значимое влияние на ход пандемии.