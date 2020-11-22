Кострома, , 16:42 — REGNUM В администрации Костромской области определились с кандидатом на пост директора регионального департамента здравоохранения, об этом стало известно ИА REGNUM. По неофициальной информации, в понедельник 23 ноября на эту должность будет назначен 37-летний главный врач костромского противотуберкулёзного диспансера Николай Гирин.

Николай Гирин

Николай Владимирович Гирин — врач-хирург, окончил Ярославскую медицинскую академию, трудовой путь начинал во второй горбольнице Костромы, работал в Костромской областной клинической больнице имени Королёва.

В послужном списке Гирина много общественной работы — он руководил Молодежным советом профсоюзов в Костромской области, затем возглавлял молодёжный совет при департаменте здравоохранения региона, созданный по инициативе костромского губернатора Сергея Ситникова. В должности главврача костромского противотуберкулёзного диспансера Гирин проработал 1,5 года.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Николай Гирин не подтвердил, но и не опроверг информацию о своём назначении, заявив что «событие не считается случившимся до официального опубликования соответствующего документа».

Напомним, прежний глава костромского депздрава Евгений Нечаев сложил полномочия в связи с «тяжестью» возлагаемых на него обязанностей 15 октября 2020 года, проработав на высоком посту 4 года.

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