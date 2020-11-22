Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM По итогам уходящей недели в Петербурге впервые за осень зафиксировано уменьшение количества госпитализированных пациентов с COVID-19. Это может указывать на постепенную стабилизацию эпидемиологической ситуации, заявил 22 ноября на своей странице в соцсети глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

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«За эту неделю в Петербурге госпитализировано 5024 человек, что на 5 процентов меньше, чем за предыдущую неделю. Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса», — отметил Лисовец

В то же время он оговорился: эта тенденция не означает, «что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях».

На текущей недели в больницы Петербурга ежесуточно госпитализировалось от 520 до 825 заболевших, нагрузка на систему здравоохранения, по словам главы комздрава, остается очень высокой. В то же время в городе сохраняется небольшой резерв специализированного коечного фонда, на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

«Всего в городе развернуто коек для COVID-19 и пневмоний 10 846 коек, свободными остаются 1147 — 10,6% коек», — уточнил Дмитрий Лисовец.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге подтверждено 2668 новых случаев заражения коронавирусом. Выписано после выздоровления 1335 человек, за сутки подтверждено 57 летальных исходов.

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