Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился, что все въезжающие на территорию региона должны будут находиться на карантине как минимум до получения результатов теста на заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом Голубев заявил сегодня на заседании оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.

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По словам Голубева, главы ряда районов Ростовской области договорились о том, что приезжающие на их территорию определенный промежуток времени находятся на карантине или на самоизоляции дома, как минимум до момента получения теста на коронавирус.

«Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договорённость о том, что они (приезжие — ИА REGNUM) определённый промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты… Это нужно делать», — сказал Голубев.

Напомним, что в Ростовской области ситуация с коронавирусом сложилась крайне тяжелая.