Одесса, Украина, , 16:05 — REGNUM Предприниматели крупного в Одесской области промтоварного рынка «Седьмой километр» 22 ноября вышли на акцию протеста и перекрыли Овидиопольскую дорогу под Одессой, сообщают издания «Суспильнэ» и «Таймер».

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Участники протеста выступили против введения в стране так называемого карантина выходного дня, сообщает «Суспильнэ».

По словам председателя Всеукраинского профсоюза предпринимателей «Единство» Ольги Костенко, участники акции требуют отставки президента Украины, украинского правительства и парламента, которые принимают законы, направленные «на уничтожение» украинского народа. Костенко также объявила бессрочную голодовку дабы отстоять «право на труд».

В свою очередь митингующие скандируют: «Вместе — мы сила», «Нет — геноциду», «Мы хотим работать», «Ганьба» (позор — русск.).

По информации одесского издания «Таймер» еще накануне, 21 ноября, рынок работал, а сегодня, 22 ноября реализаторам запретили открывать контейнеры.

«Торговцы возмутились, что их не предупредили заранее должным образом (объявление о том, что рынок будет закрыт в воскресенье, дали по громкоговорителю около 15:00 в субботу, когда большинство коммерсантов уже закончили работать)», — сообщает «Таймер».

Также протестующие требуют, чтоб к ним приехал губернатор области и городской глава, а также — чтоб им разрешили работать в выходные дни.