Лондон, , 15:50 — REGNUM В Великобритании власти обсуждают возможность введения так называемых «паспортов здоровья» для тех, кто вакцинировался против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета The Sunday Times.

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Инициаторы идеи считают, что введение «паспортов здоровья» позволит обладателям нового документа более свободно перемещаться по стране, в том числе, совершать рабочие командировки, чем тем, которые откажутся от вакцинации.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может выступить в парламенте по вопросу «паспортов здоровья» уже 23 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день основная стратегия человечества в борьбе с пандемией коронавируса — это массовая вакцинация населения. В мире разработын более десяти вакцин против SARS-CoV-2, первой была российская вакцина «Спутник V».

Однако, в большинстве стран вакцинация является добровольной и граждане могут от неё отказаться. Введение «паспортов здоровья» можно расценивать как меру, побуждающую привиться от коронавируса.