Москва, , 14:24 — REGNUM Цену на российскую вакцину «Спутник V» объявят в течение ближайшей недели. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал разработку вакцины.

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Напомним, что сегодня в официальном аккаунте первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» появилось сообщение, что стоимость вакцины будет значительно меньше, чем вакцин, разработанных западными компаниями Pfizer и Moderna.

Данное сообщение было ответом на информацию о том, что одна доза вакцины от Moderna будет стоить $27−37 (для прививки нужно две дозы, то есть $50−74), а одна доза вакцины от Pfizer обойдется в $19,5 (для прививки также нужно две дозы, то есть $39).

Стоит отметить, что в октябре 2020 года бывший тогда главой Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что цена на «Спутник V» не будет превышать 1000 рублей (сейчас это около $13), также он добавил, что цена может быть снижена, когда появяться данные для сравнения с другими странами.