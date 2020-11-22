Тамбов, , 14:11 — REGNUM В Тамбовской области 22 ноября подтверждено 118 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрировано 12 тыс. 229 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 10 тыс. 665 пациентов, в том числе 46 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 75 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано за последние сутки.

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