Владимир, , 13:52 — REGNUM Во Владимирской области 22 ноября подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 183 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 9618 пациентов, в том числе 141 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 290 человек, три смерти подтверждены за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончались ещё три пациента с COVID-19