Владимир, 22 ноября 2020, 13:52 — REGNUM Во Владимирской области 22 ноября подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»
Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 183 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 9618 пациентов, в том числе 141 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 290 человек, три смерти подтверждены за последние сутки.
Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончались ещё три пациента с COVID-19