Астрахань, , 13:39 — REGNUM В Астраханской области 22 ноября подтверждено 147 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 12 тыс. 656 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 850 человек.

Выздоровели 8848 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 231 человек скончался.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

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