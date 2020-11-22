Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 13 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 ноября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь пациенток в возрасте от 50 до 82 лет и шестеро мужчин в возрасте от 67 до 82 лет. Умершие страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 1 тыс. 184 человека.