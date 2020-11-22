Курск, , 13:21 — REGNUM В Курской области 22 ноября зарегистрировано 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 14 тыс. 33 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 10 тыс. 888 пациентов, в том числе 201 — за последние сутки. Скончались 173 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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