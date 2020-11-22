Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM В Свердловской области к 22 ноября обнаружено 385 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 185 находятся в Екатеринбурге. Остальные располагаются в разных территориях региона, среди которых Берёзовский, Верхняя Пышма, Богданович, Ивдель, Нижний Тагил, Ревда, Реж, Серов, Сосьва и т.д.

С весны в регионе выявили уже 43 223 пациентов с COVID-19. На сегодняшний день официально выздоровели и выписаны 35 398 граждан.