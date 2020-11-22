Челябинск, , 12:23 — REGNUM В посёлке Малая Сосновка под Челябинском подтопило новую инфекционную больницу. Об этом пишут СМИ.

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По данным изданий, потоп произошёл ночью. Медперсонал был вынужден собирать воду тряпками и сливать в вёдра. Жидкость сочилась из-под пола, из места, где проведены коммуникации.

В пресс-службе минздрава региона пояснили журналистам, что сбоев в процессе лечения не возникло. Последствия подтопления почти устранены. Больница действует в рабочем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, учреждение было открыто около двух недель назад. В нём лечатся пациенты с коронавирусом.

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