Тюмень, , 12:15 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 22 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 173 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 ноября зарегистрировано 16 923 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 11 693 человека, 125 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 22 ноября 21 пациент с COVID-19 находится на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Под медицинским наблюдением находится 1811 человек.