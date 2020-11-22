Челябинск, , 12:14 — REGNUM В Челябинской области к 22 ноября скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом. Эти данные сообщает оперштаб.

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От COVID-19 умерли двое мужчин 61 года и 64 лет и две женщины 53 и 66 лет. Ещё трое мужчин и одна женщина ушли из жизни от других заболеваний. У 61-летней гражданки были сахарный диабет и хроническая почечная недостаточность, у 69-летнего мужчины — сенильная дегенерация головного мозга и атеросклероз церебральных артерий, у 72-летнего — злокачественное новообразование, а у 68-летнего — туберкулёз лёгкого и шок.

С весны на Южном Урале от ковида скончался 251 человек. Ещё 540 умерли от других заболеваний.