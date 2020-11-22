Якутск, , 12:12 — REGNUM В Якутии управление Роспотребнадзора по республике выпустил постановление о снятии с реализации антисептика, в результате употребления которого в Таттинском районе отравились и умерли семь человек. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

В постановлении сказано, что юридическим лицам и предпринимателям предписано снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя, которые привели к отравлению и смерти людей. Постановление подписано главным государственным санитарным врачом Якутии Маргаритой Игнатьевой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутии 18 ноября компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор. Все девять получили отравление, семеро скончались. Было установлено, что в антисептике содержалось 69% метанола.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).