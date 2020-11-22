Белгород, , 11:13 — REGNUM Новый суточный максимум по выявленным носителям коронавируса зарегистрирован в Белгородской области 22 ноября — 170 человек, что на семь больше показателя предыдущих суток. Выписаны после лечения ещё 140 пациентов, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Региональный оперативный штаб 21 ноября сообщил о трёх летальных исходах у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус. Всего скончались 86 пациентов. В федеральной статистике отражено 72 смертельных случая.

Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией в Белгородской области достигло 14 тыс. 872. Выздоровели 13 тыс. 122 человека.