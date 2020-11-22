Севастополь, , 11:11 — REGNUM Ещё 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки, сообщили 22 ноября в пресс-службе правительстве города. Сутками ранее сообщалось о 59 новых носителях вируса.

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«По состоянию на утро 22 ноября зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 13 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — уточнили в ооперативном штабе.

Всего Севастополе заражение коронавирусом было подтверждено у 3867 человек, выздоровели 3288 пациентов, в том числе 31 выписан за минувшие сутки. Скончались 99 пациентов с COVID-19.

На 22 ноября в стационарах Севастополя с диагнозом COVID-19 лечатся 245 пациентов. Ещё 54 находятся в «Изумруде», на амбулаторном лечении — 209 пациентов.