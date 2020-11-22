Рязань, , 11:13 — REGNUM 113 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 22 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три случая меньше, чем за предыдущие сутки. Темп прироста составил 0,9%.

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В лечебных учреждениях Рязанской области находится 431 пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирус. В тяжёлом состоянии 45 человек, из них 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в регионе подтверждено 13 тыс. 115 случаев заражения инфекцией, выздоровели 10 тыс. 099 человек, в том числе 114 выписаны за прошедшие сутки.

В федеральном оперативном штабе сообщили об одном летальном исходе за сутки. Таким образом, в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 81 пациент.