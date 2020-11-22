Брянск, , 11:12 — REGNUM В Брянской области 22 ноября подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2968 тестов.

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Всего в регионе зарегистрировали 16 тыс. 209 случаев заражения инфекцией. Выздоровели после лечения 12 тыс. 965 человек, в том числе выписан за сутки 331 пациент.

С начала пандемии лаборатории провели 284 тыс. 463 исследования на коронавирус.