Симферополь, , 11:04 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 ноября на странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 225 новых носителях.

Анализы Rk.gov.ru

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»За 21 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 49 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 146 выявлены при обращении за медицинской помощью, 83 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

Всего в Крыму за период пандемии подтверждено 13 604 случая заражения коронавирусом, выздоровели 9387 человек. Скончались 244 пациента, в том числе пятеро — за минувшие сутки.