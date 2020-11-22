Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выписали 1335 человек после выздоровления от COVID-19 на стационарном и амбулаторном лечении. Это самый большой суточный показатель выписки в городе за всё время пандемии.

Больничная падата Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

С учетом новых данных общее количество переболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге с марта 2020 года составляет 57 039 человек, сообщили 22 ноября в федеральном оперативном штабе.

К сожалению, продолжает нарастать и количество летальных исходов от COVID-19. За последние сутки в Петербурге подтвердили 57 смертей от ковида, сутками ранее — 70 смертей. Общее количество тех, для кого COVID-19 признан основной причиной смерти, на сегодня составляет 4953 человека. Это второй, после Москвы, показатель смертности от новой болезни.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге обновился суточный «рекорд» по числу новых носителей — подтверждено 2668 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных с начала пандемии — 97 938 человек.

Добавим, за последние сутки в России выявлен 24 581 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, в том числе выявлено 5764 человек (23,4%) без клинических проявлений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге произошел новый скачок коронавируса