Пекин, , 10:29 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики ввели карантинные ограничения в городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия), расположенном на границе с Российской Федерацией, из-за двух случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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Всех жителей городского округа — 172 тысячи человек — протестируют на коронавирус. В округе уже приостановлены занятия в детских садах и школах, также временно закрыты общественные места и запрещены массовые мероприятия, включая банкеты.

Проводится эпидемиологическое расследование для того, чтобы выяснить, как и когда два человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2, а также успели ли они заразить ещё кого-то. Существенно усилен контроль на дорогах для сокращения потока людей между городским округом Маньчжурия и соседним районом городского подчинения Чжалайнор.

Стоит отметить, что официально в Китае за сутки зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Из них 14 — ввозные, два в Маньчжурии и один в Шанхае.

Китай практикует точечные жесткие ограничения при возникновении любой угрозы распространения коронавируса. Так, один из ввозных случаев — это 55-летний китаец, который 20 ноября прилетел из Пакистана. Он был госпитализирован, а все те, кто летел с ним в одном самолете и вступал в близкий контакт, были отправлены под усиленное наблюдение.