Бишкек, , 09:09 — REGNUM В Киргизии суточный прирост выявленных случаев заражений коронавирусом составил 432 случая, сообщается 22 ноября в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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За весь период пандемии в республике зарегистрировали 69 581 случай инфицирования, 60 811 человек выздоровели (517 за сутки), 1231 человек скончался (в минувшие сутки умерли четыре человека).

В условиях стационаров медицинских учреждения лечение получают 3078 человек, амбулаторно — 3720.

В Киргизии в период пандемии выявили 3813 случаев заражения коронавирусной инфекцией медицинских работников (семь медработников были инфицированы за последние сутки), 3540 медработников из общего числа инфицированных выздоровели.

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