Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, разработанная его компанией, будет стоит $25−37 за дозу. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

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По словам Банселя, цена в $25−37 является справедливой. При этом он подчеркнул, что Moderna не гонится за максимальной прибылью.

«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», — сказал Бансель.

Глава Moderna пояснил, что цена будет варьироваться в зависимости от объема заказа вакцины.

До конца 2020 года Moderna планирует произвести порядка 20 миллионов доз вакцины. Большая часть доз будет использована в США. Но при этом небольшая партия, скорее всего, будет отправлена в Европейский союз. Бансель отметил, что пока нет подписанного соглашения о поставках вакцины в ЕС, но переговоры с Европейской комиссией ведутся — они завершаться в течение нескольких дней.