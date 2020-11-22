Нью-Дели, , 07:55 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 45 209 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Медики в защитных костюмах в Индии (с) Press Information Bureau, Government of India

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По данным ведомства, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на индийской территории достигло 9 095 806. Также за 21 ноября в стране скончался еще 501 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Индии жертвами осложнений COVID-19 стали 133 227 человек.

В настоящее время в Индии числится 440 962 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели уже 8 521 617 человек, их выписали из медицинских учреждений.