Киев, , 07:54 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил разработку плана введения в стране более жесткого карантина. Об этом глава украинского правительства написал 21 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам Шмыгаля, введение более жесткого карантина является своего рода планом «Б» на тот случай, если карантин выходного дня «не сработает». Премьер-министр также подчеркнул, что публичное обсуждение этого плана началось дабы «вся страна» его понимала. В связи с этим он отметил, что на текущей неделе состоялись встречи с мэрами городов, с представителями бизнеса, с Советом Церквей и религиозных организаций.

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Глава правительства добавил, что мэрам городов рассылают опрос относительно оптимальных на их взгляд противоэпидемических правил и ограничений. Главам городов также предстоит оценить какие ограничения для мест массового скопления людей лучше применить.

Шмыгаль также отметил, что по каждому конкретному региону ситуация анализируется, и каждый день проводятся консультации с эпидемиологами и инфекционистами.

«Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты введения более жесткого карантина сейчас нет», — подытожил премьер-министр Украины.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинское правительство будет настаивать на ужесточении ограничительных мер при угрозе коллапса медицинской системы страны.